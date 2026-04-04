Нов студентски протест в Белград

Нова демонстрация на сръбските студенти в Белград в памет на загиналите от срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад.

Точно в 11:52 ч. младежите запазиха 16-минутно мълчание - по една минута за всяка от жертвите на трагедията.

Последва шествие до полицейски участък, в знак на протест срещу арестите по време на продължаващите над година демонстрации. Към студентите се присъединиха университетски преподаватели и банди мотористи.

Днешният протест премина мирно и не бяха отправени традиционните искания към властите за предсрочни избори. Тази седмица сръбският президент заяви, че вотът в Сърбия може да се проведе най-рано в края на май тази година и не по-късно от март догодина.