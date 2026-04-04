За нови фалити в земеделието заради кризата с горивата предупреждават от Националната асоциация на зърнопроизводителите

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Елеана Цанова
За нови фалити заради кризата с горивата предупреждават от Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите: "Да, със сигурност кризата се отразява върху себестойността и разликата между войната в Украйна и войната в Иран – всички трябва да си дадем сметка, че най-вече ножицата сега се отваря само в посока вдигане на себестойността, а изкупната цена на нашата продукция не е мръднала, дори тя е в една стабилна плоскост от годините между 2008 и 2011 година. Говорим за цени около 330 до 350 лева на тон за пшеница, което е – преди 20 години беше такава цената."

Според Проданов секторът не може да издъжи на натиска.

"Това, което ще се случи, е, че тези фалити, които обявяваме вече няколко години – за последните 5 години 35% от стопанствата в България са приключили дейност или са препродадени заради фалити, със сигурност тази тенденция ще се увеличи заради войната в Иран и най-вече заради липсата на адекватни мерки от страна на държавата, за разлика от всички други европейски държави."

От бранша призовават за целенасочена подкрепа от държавата.

Вижте прякото включване на Елеана Цанова

#Национална асоциация на зърнепроизводителите #Илия Проданов #земеделие

