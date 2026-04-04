Пасхално бдение на папа Лъв XIV за католическия Великден

Малко по-късно днес главата на Римокатолическата църква папа Лъв XIV ще извърши пасхалното бдение на Велика Събота.

Снощи на Разпети Петък той стана първият папа от десетилетия, който измина всички 14 спирки на Кръстния път в Рим. Към шествието се присъединиха над 30 000 вярващи. Покойният папа Йоан Павел Втори носеше кръста по време на целия Кръстен път от първия си Разпети петък като папа през 1979 г. до операцията на тазобедрена става през 1995 г. През първите две години от понтификата си Бенедикт XVI носеше кръста за първата спирка в Колизеума. Предшественикът на Лъв XIV - Франциск, никога не е носил кръста, но участваше в процесията, докато здравето му не се влоши.