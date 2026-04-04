BG
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Зеленски и Ердоган договориха "нови стъпки" за сигурност на фона на засилени удари в Украйна

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Снимка: АП/БТА
Украинският президент Володимир Зеленски разговаря в Истанбул с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган. Двамата са договорили "нови стъпки" в сътрудничеството в областта на сигурността, съобщи украинската страна. На този фон Русия осъществи поредни дневни удари срещу Украйна. За петима убити и 19 ранени съобщават украинските власти при руско нападение с дронове срещу пазар във фронтовия град Никопол в Днепропетровска област. Други петима са били ранени тази сутрин при руски обстрел на град Харков. Русия съобщи за един убит и четирима ранени в Таганрок, Ростовска област.

Три от петте жертви на пазара в Никопол са жени, трима от ранените, включително 14-годишно момиче са в критично състояние, съобщава украинската военна администрация. През нощта срещу събота Русия и изстреляла срещу Украйна 286 дрона, от тях са били прехванати 260, отчитат украинските военни. При руските удари са пострадали най-малко 14 души, включително 11 в Сумска област. Поразена е жилищна сграда в град Суми. Поне девет къщи са засегнати и в Черкаска област.

Карина Заркова: "Сложих двугодишния ми син на леглото и отидох в кухнята, когато чух дрон "Шахед". Бях ужасена, не знаех какво да правя и тогава имаше експлозия. Само това помня, след това всичко ми е в мъгла. Изтичах при детето, слава Богу, стаята беше невредима. Стаята на майка ми обаче беше тежко пострадала, родителите ми бяха в шок."

В петък Русия атакува Украйна с повече от 500 дрона, общият брой на жертвите е около 20. Украинският президент Зеленски обвини Москва, че вместо предложеното от него Великденско примирие, е прибегнала до Великденска ескалация. Руската страна твърди, че не вижда ясно формулирана инициатива от страна на Киев. Украйна определи разрешаването на конфликта чрез преговори с Русия с американско посредничество като изключително сложно.

Кирило Буданов - началник-канцелария на президента на Украйна: "Конфликтът включва сблъсък на интереси на глобалните геополитически играчи - Съединените щати, Европейския съюз, Руската федерация и Китай. Намирането на решение просто така е абсолютно нереалистично. В същото време няма да е вярно да се твърди, че преговорите за мир нямат смисъл и перспектива."

Зеленски пристигна в Истанбул ден след телефонен разговор между Ердоган и Путин. Двамата лидери се обявиха за прекратяване на огъня в Близкия изток и обсъдиха сигурността в Черно море. Москва обвинява Киев в нападения срещу руски танкери и газовата инфраструктура между Русия и Турция. Пред украинския лидер домакинът Ердоган е заявил, че Турция отдава голямо значение на сигурността на плаването в Черно море и сигурността на енергийните доставки. Зеленски съобщи, че са били обсъдени общи проекти за газова инфраструктура и съвместно проучване на газови находища.

#нови руски удари #Реджеп Ердоган #Турция #Украйна

