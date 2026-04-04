Цените преди Великден: Земеделският министър обеща ежедневни проверки срещу спекулата

Ако се увеличават цените на храните, става дума за спекула. Това обяви в предаването "Говори сега" земеделският министър Иван Христанов. Той каза, че ще се правят проверки, чиято цел е крайните цени да бъдат проследявани всеки ден. А браншови организации констатираха, че за Великден ще ядем основно вносни плодове и зеленчуци.

Няма икономически предпоставки за увеличение на цените на хранителните стоки. Това заяви служебният земеделски министър в предаването "Говори сега".

Иван Христанов - служебен министър на земеделието и храните: "Ние дефицити, които да провокират увеличение на цените, нямаме. Свинското е евтино, яйцата са евтини, пилешкото е налично, зърнени култури имаме. В момента излизат български плодове и зеленчуци, традиционно първите реколти – краставици, домати – са по-скъпи от вносните. Знаете ли какво правят – вземат вносни, опаковат ги и ги представят за български."

Затова и в момента тече акция за проследимост на хранителните продукти, обясни министърът и заяви.

Иван Христанов - служебен министър на земеделието и храните: "Започваме от утре да ги наблюдаваме не на седмична, а на ежедневна база, включително с проверки в търговски обекти и пазари, но ако има увеличение на цените, ние ще търсим спекулативния елемент."

Този Великден ще посрещнем с ограничено родно производство на плодове и зеленчуци, заявиха от браншовата камара "Плодове и зеленчуци".

Цветан Цеков - председател на Национална браншова камара "Плодове и зеленчуци": "Може да има зеленолистни – марули, лук някъде, но това са малки количества, българска краставица може да има съвсем малко тук-там, но не е достатъчно за масовия пазар, както и домати. От Македония внасяме зеленчуци и плодове, от Гърция внасяме, от Албания внасяме краставици, от Египет – картофи, чесън от Китай, от Чили, откъдето се сетите."

Причината.

Цветан Цеков - председател на Национална браншова камара "Плодове и зеленчуци": "Оранжерийните производители са в неконкурентна среда заради скъпото гориво, скъпите енергоносители и ние не можем да залагаме своята реколта."

Земеделският министър заяви, че през следващата седмица ще има финална среща с търговци по повод инициативата "Великденска кошница".

