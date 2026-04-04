Малена Замфирова: Вече гледам към следващия сезон

Малена Замфирова вече гледа към следващия сезон с амбиции за участие на световното първенство по сноуборд за жени. Това заяви тя в специално интервю за БНТ, само ден след като се прибра в България след едномесечен престой в австрийска болница, където се възстановяваше от тежката травма, която получи вследствие на удар от турист.

„Най-лошото вече свърши и оттук насетне вече започваме нагоре. Вече съм вкъщи със семейството ми и съм много по-щастлива. Правим всичко възможно за най-бързото ми възстановяване. Чувствам се много по-добре, ходя с патерици, качвам се по стълби, тренирам, правим рехабилитация всеки ден. Според мен през ноември ще се включвам с другите състезатели от отбора по лагерите. Аз вече гледам към следващия сезон – световното първенство за мъже и жени, а не за юноши“, заяви тя.

Най-добрата родна сноубордистка се върна и към ужасяващия момент на удара в Шпиндлерув Млин в началото на март.

„Знаех, че няма какво да направя и че ще ме удари, но не мислех, че е чак толкова сериозно“, каза Замфирова.

