Продължава разчистването на скалната маса между Трявна и Царева ливада

Продължава разчистването на падналата скална маса на релсите между гарите Царева ливада и Трявна. Вчера влак се удари в земната маса и излезе от релсите, като инцидентът се размина на косъм от голяма трагедия.



Четирима души леко пострадаха. Движението на влакове в района остава спряно. От сайта на БДЖ става ясно, че заради аварийния ремонт пътниците от влаковете Стара Загора-Горна Оряховица, Русе-Пловдив и Плачковци-Горна Оряховица ще бъдат превозвани с автобуси.

Това е втори подобен инцидент на жп релсите, след като в петък друг влак се удари в скали край Мъглиж.