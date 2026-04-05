Днес празнуваме Цветница - денят, в който Исус Христос е посрещнат в Йерусалим с палмови клонки. Празникът се нарича още "Вход Господен в Йерусалим" и винаги е в неделята преди Великден. Известен е още като Връбница.



На този ден от църквата се вземат върбови клонки, които са осветени. Вярващите ги носят у дома за здраве. Патриаршеска света литургия ще бъде отслужена в храм-паметника "Свети Александър Невски", като във всички храмове в страната се отслужва Златоустова литургия.

От утре започва Страстната седмица, всеки ден от нея е наречен велик и свят и църквата възпоменава чрез специални богослужения пътя на Христос към Голгота, страданията и изкупителното му дело на Кръста. Седмицата завършва с най-светлия празник за християните - Възкресение Христово.

Имен ден празнуват Цветан, Цветана, Цветелина, Биляна, Божура, Виолета, Върба, Върбан, Върбинка, Гергин(а), Гроздана, Далия, Дафина, Делия, Делян(а), Дилян(а), Детелин(а), Елица, Жасмина, Здравка, Здравко, Зюмбюл(ка), Ива, Иглика, Калин(а), Калия, Камелия, Карамфил(к)а, Китка, Латинка, Лили, Лила, Лилия, Лиляна, Лора, Люлина, Маргарита, Магнолия, Малина, Нева, Невен(а), Незабравка, Петуния, Ралица, Роза, Росен, Росица, Смилян(а), Теменуга, Теменужка, Трендафил(ка), Фидан(к)а, Цветомир(а), Цветослав(а), Цвятко, Череша, Явор(а), Ягода, Ясен(а) и др.

