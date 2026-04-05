Днес католическият свят празнува Великден.

Папа Лъв XIV ще участва във великденските празненства днес по обед с литургия на площад "Свети Петър" във Ватикана и ще отправи специална благословия и традиционното послание - Урби ет Орби: "Към града и света". В първата си среднощна великденска литургия папата призова хората да работят за мир. Светият отец не спомена конкретни конфликти по време на службата.

В проповедта си пред хилядите вярващи, събрали се при базиликата "Свети Петър", папата призова католиците да следват примера на светците, които, по думите му, са се борили за справедливост.