Втори ден издирват 79-годишна жена от село Ръжена

Втори ден продължава мащабната акция по издирването на 79-годишната Танка Колева Манова от село Ръжена, която е в неизвестност от сутринта на 3 април. В операцията участват полицейски екипи, десетки доброволци и специализирана техника.

Жената е забелязана последно в петък около 08:00 часа, като оттогава следите ѝ се губят. Търсенето не е спирало и през изминалата нощ, когато в обхода се е включила и термовизионна техника, но към момента без успех.

Днешният план на спасителите предвижда обхождане на нови територии южно от Ръжена, както и повторна проверка на вчерашните маршрути. Кметът на селото Христо Иванов координира действията на терен, като се очаква по-късно днес нивото на водата в канала от язовир „Копринка“ да спадне, за да бъде детайлно проверено и неговото корито.

