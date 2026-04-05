Обичаите на Цветница - как посрещат празника в Кюстендилско?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Днес над 330 хиляди българи празнуват - това са хората, които носят крисивите цветни имена. На Връбница се пренасяме в кюстендилското село Раждавица. Там посрещат празника с традиционни обичаи, които се предават от поколение на поколение.

От етноцентър „Старата череша“ празникът беше посрещнат с характерните ритуали, свързани с Лазаровден и Цветница. Очаква се лазарките отново да посетят мястото и да плетат венци от върбови клонки, предварително осветени в църквата. Димана Крумова обясни символиката на обичая.

„Когато говорим за поредицата от празници Лазаровден и Цветница, говорим за младостта, за хубостта, за настъпването на пролетта и възобновяването на всички жизнени сили. Както хората, помислите и делата – те да са хубави, да са цветни така, както този празник. Така и сред природата да има възобновление, да има растеж и берекет.“

Тя допълни, че традицията продължава и днес с раздаване на венци от върбови клонки за здраве.

„Това, което може да направим и да принесем към празника ние, съответно да ги направим на венци и да ги раздаваме на хората за здраве.“

Местните жители подчертават, че връзката между поколенията е ключова за съхраняването на обичаите.

„Много е важно, че традицията се пренася от поколение на поколение, а за да се случва това са важни възрастните хора, които потапят младите в атмосферата на празника.“

Сред интересните обичаи е и приготвянето на т.нар. „мед от глухарчета“, който има лечебни свойства. Роза Гайдарова разказа как се прави.

Набират се цветчетата, накисват се от вечерта, на другия ден се варят с лимон. След това се прецеждат и се добавя захар. Става мед, който е полезен за бронхити, белия дроб и имунната система, обясни Роза Гайдаврова.

По традиция върбовите клонки не се изхвърлят, а се съхраняват за здраве или се заравят в земята за плодородие и защита от градушки.

#празнуване #Кюстендилско #цветница #обичаи

