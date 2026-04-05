В Пловдив католическата общност отбелязва Великден с тържествени литургии

В храмовете на Пловдив и областта, където се намира най-голямата католическа общност в България, днес се провеждат тържествени светли литургии по повод Великден. Вярващите отбелязват възкресението на Христос с молитви, благословии и надежда за нов живот.
Тържествената пасхална служба завърши преди минути. Пасхалната служба беше възглавена от монсеньор Румен Станев, който е епископ на Софийско-Пловдивския диоцез. Това е първа великденска служба за монсеньор Станев на този пост, след като беше назначен на длъжавността през януари от папа Лъв XIV.
В словото си към вярващите отец Румен заяви: винаги не стигаме до вярата, спасението и възкресението. Възкресението като общност и честването на Пасха ни призовават да следваме Христос.
„Великден за мен това е също като шанс за нов живот, за ново начало, вяра преди всичко, и вяра също в хората и за по-добро...“
„Христос Воскресе, дава ни втори живот, защото той за нас е починал на кръста.“
„Днешният ден е голям празник за всички, възкресението е потвърждение на нашата вяра и това е много важно за нас. Пожелавам на всички хора да са здрави, да са благословени и весел празник.“
Епископът на Софийско-Пловдивския диоцез, монсеньор Румен Станев: „Във времената, в които живеем, едно от важните неща е мирът. Това е едно от посланията на Христос – когато се явява на своите ученици, казва им: "Мир вам." Но за да има мир в света, трябва да има първо мир в сърцата.“
