В Пловдив католическата общност отбелязва Великден с тържествени литургии

bnt avatar logo від БНТ , Репортер: Галена Паскова
Чете се за: 02:05 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В храмовете на Пловдив и областта, където се намира най-голямата католическа общност в България, днес се провеждат тържествени светли литургии по повод Великден. Вярващите отбелязват възкресението на Христос с молитви, благословии и надежда за нов живот.

Тържествената пасхална служба завърши преди минути. Пасхалната служба беше възглавена от монсеньор Румен Станев, който е епископ на Софийско-Пловдивския диоцез. Това е първа великденска служба за монсеньор Станев на този пост, след като беше назначен на длъжавността през януари от папа Лъв XIV.

В словото си към вярващите отец Румен заяви: винаги не стигаме до вярата, спасението и възкресението. Възкресението като общност и честването на Пасха ни призовават да следваме Христос.

„Великден за мен това е също като шанс за нов живот, за ново начало, вяра преди всичко, и вяра също в хората и за по-добро...“

„Христос Воскресе, дава ни втори живот, защото той за нас е починал на кръста.“

„Днешният ден е голям празник за всички, възкресението е потвърждение на нашата вяра и това е много важно за нас. Пожелавам на всички хора да са здрави, да са благословени и весел празник.“

Епископът на Софийско-Пловдивския диоцез, монсеньор Румен Станев: „Във времената, в които живеем, едно от важните неща е мирът. Това е едно от посланията на Христос – когато се явява на своите ученици, казва им: "Мир вам." Но за да има мир в света, трябва да има първо мир в сърцата.“

Вижте повече в прякото включване на Галена Паскова.

#католици #Пловдив

