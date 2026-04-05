В Пловдив католическата общност отбелязва Великден с тържествени литургии

В храмовете на Пловдив и областта, където се намира най-голямата католическа общност в България, днес се провеждат тържествени светли литургии по повод Великден. Вярващите отбелязват възкресението на Христос с молитви, благословии и надежда за нов живот.

Тържествената пасхална служба завърши преди минути. Пасхалната служба беше възглавена от монсеньор Румен Станев, който е епископ на Софийско-Пловдивския диоцез. Това е първа великденска служба за монсеньор Станев на този пост, след като беше назначен на длъжавността през януари от папа Лъв XIV.

В словото си към вярващите отец Румен заяви: винаги не стигаме до вярата, спасението и възкресението. Възкресението като общност и честването на Пасха ни призовават да следваме Христос.