Православният свят празнува Вход Господен - Цветница

Православният свят празнува Вход Господен в Йерусалим. Празникът е свързан с едно от значимите евангелски събития. Той е възпоменание на тържественото посрещане на Иисус Христос в свещения град преди страданията и смъртта му. Освен с възторжени възгласи, Спасителят бил приветстван с палмови клонки и цветя. Оттук е останала традицията в храмовете у нас да се освещават върбови клонки. Празникът е познат още като Цветница и е имен ден за над 330 хиляди българи.

От сутринта храм-паметник „Свети Александър Невски“ е изпълнена със вярващии хора, дошли да се помолят и да отбележат празника заедно. Беше отслужена тържествена света литургия от българския патриарх Даниил.

Той се обърна към вярващите с посланието, че трябва да принесат най-доброто от себе си – вярата, верността и добродетелите си, за да може Христос да царува в сърцата им.

Даниил, патриарх български и митрополит софийски: "Да принесем на идващия Спасител и победител на смъртта вяра, както принасяме тези върбови клонки, палмови клонки, цветята, които са късали жителите на Йерусалим, преди 2000 години са посрещнали Христос тогава, така и ние да принесем най-доброто от себе си – вярата ни, верността ни към Бога, добродетелите, за да може Господ да царува в сърцата ни. Той и затова идва."