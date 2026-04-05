Патриарх Даниил: Да принесем вяра и добродетели на Христос на Цветница

На Цветница вярващите трябва да принесат най-доброто от себе си – вярата, верността и добродетелите си, за да може Христос да царува в сърцата им. Това призова патриарх Даниил в празничното си послание.

Патриарх Даниил подчерта смисъла на празника и символиката на посрещането на Христос в Йерусалим.

„Да принесем на идващия Спасител и победител на смъртта вяра, както принасяме тези върбови клонки, палмови клонки, цветята, които са късали жителите на Йерусалим, са посрещнали Христос тогава, така и ние да принесем най-доброто от себе си – вярата ни, верността ни към Бога, добродетелите, за да може Господ да царува в сърцата ни. Той и затова идва.“

Той припомни, че Христос е бил посрещнат с радост от всички – от малки до големи, след извършеното чудо с възкресяването на човек.

„Днешният вход в Йерусалим е вход на Христос да поеме израилово царство и е посрещнат като такъв – от малък до голям. Децата са възклицавали – „Спаси ни, Сине Давидов, спасение от висините.“ Така са го посрещнали всички човеци с голяма радост, защото няколко дена преди това Той възкресява един човек, починал от 4 дена и това чудо привежда в силна вяра и възторг цялото население на Йерусалим.“

Патриархът обърна внимание и на променливостта на човешката природа, като напомни как бързо възторгът се превръща в отрицание.

„Но вижте колко е изменчива човешката природа, когато Бог не постъпва така, както ние мислим, че трябва да постъпва – нашият възторг и приветствие се сменят със съвсем противоположни чувства. Само няколко дена след посрещането Му народът с други възгласи се обръща към Него – „Разпни го, разпни го.“.“

По думите му, хората не трябва да налагат своите разбирания върху Бога, а да поднесат вяра и вярност:

„Затова нека отнесем вяра и вярност, а не своите разбирания да приспособяваме към Бога. Христос дойде да се възцари в душите и сърцата ни, да въдвори Своя мир, Своята любов, Своята правда в нас.“

В заключение патриарх Даниил подчерта, че истинското разбиране за Христос не е свързано със земна власт, а с духовно царство.