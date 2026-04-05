Кампания за безвъзмездно кръводаряване събира доброволци в цялата страна

Альоша Шаламанов
Чете се за: 02:15 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Кампания за доброволно и безвъзмездно кръводаряване в цялата страна. Организатори са БПЦ и НЦТХ и БЧК. Мобилни екипи са разположени на ключови места в големите градове на страната.

Кампанията „Пали свещичка – подари живот“ се провежда около големи храмове в цялата страна. В София има пункт при храма „Свети седмочисленици“, който всъщност е разположен в 6-то училище и в храм "Покров Борогодичен".

От 9 часа сутринта до обяд в столичния храм "Покров Борогодичен" са минали над 20 кръводарители. Целта на кампанията е да се увеличат именно доброволните кръводарители, защото те у нас са едва около 10%. Всички останали кръводарители даряват само при необходимост, когато техен близък има нужда от кръв, а това поставя системата в голяма зависимост и създава проблеми. Недостиг на кръв има във лечебни заведения.

Именно за това на Цветница стартира кампанията. Тя ще продължи и през месец април - на 16-ти и на 19-ти април ще има също изнесени пунктове.

Кампанията не се провеждаше през последните две години заради липсата на достатъчно кадри в НКЦ, но оттам отчитат, че въпреки недостига на персонал, кръводарителите са се увеличили с около 1%.

Д-р Красимира Терзиева, директор на НЦТХ: "На прав път сме, правим добри крачки това да се случва, така че очакваме хората да ни се доверяват и да даряват кръв в Националния кръвен център. Защото така всеки човек може да бъде герой, частица от себе си, дарявайки, буквално, дава живот на някой друг."

Виолета, кръводарител: "Гледам два пъти в годината да дарявам кръв, когато мога. Даваме живот на другите, това е безплатният начин да помогнеш."

Вижте повече в прякото включване на Альоша Шаламанов.

