Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите

Карина Караньотова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Екологична катастрофа край езерата в Долни Богров. Жителите на района протестират заради бездействието на институциите.

Тонове с битов и строителен отпадък с години се изсипват безнаказано край езерата, които са в "Натура 2000". Хората искат да се вземат мерки и сметищата да бъдат изчистени. Подадени са сигнали до РИОСВ и до район "Кремиковци", но засега без резултат. Мястото е изключително живописно и предпочитано за отдих в природата, но през последните години системно се затрупва с отпадъци.

Днес студенти от Биологическия факултет ще дадат пример и ще почистят част от боклуците.

Ивелина Паунова: "В последно време забелязваме засилено изхвърляне на индустриални и битови отпадъци, земна маса на териториите, прилежащи до езерата, което е ясно, че е екологична катастрофа. Живеем в силно замърсена зона."

Иван Асенов: "Израснали сме тук на тези гьолове, плаж с душ кабини, с лодки в езерото, с денонощно заведение, това ви говоря преди 30 години, не можеше да се види една хартийка изхвърлена. Няма контрол. Безнаказаност, институциите също като не работят, какъв контрол, кой да води този контрол."

