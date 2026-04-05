Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите

Екологична катастрофа край езерата в Долни Богров. Жителите на района протестират заради бездействието на институциите.

Тонове с битов и строителен отпадък с години се изсипват безнаказано край езерата, които са в "Натура 2000". Хората искат да се вземат мерки и сметищата да бъдат изчистени. Подадени са сигнали до РИОСВ и до район "Кремиковци", но засега без резултат. Мястото е изключително живописно и предпочитано за отдих в природата, но през последните години системно се затрупва с отпадъци.

Днес студенти от Биологическия факултет ще дадат пример и ще почистят част от боклуците.