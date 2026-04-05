Навръх Цветница: 1000-метров венец около храма в град Елин Пелин

В град Елин Пелин отбелязаха празника с венец от върбови клонки дълъг 1000 метра.



Венецът е изплетен от деца и жители на общината и символизира приемственост и връзка между поколенията. С него беше обиколен храма "Св. Николай Мирликийски Чудотворец", а след това клонки от венеца бяха раздадени на присъстващите.

Ивайло Симеонов, кмет на община Елин Пелин: "Идеята беше да стигне до всяка една къща именно в началото на Страстната седмица, да може тази верига, която е най-важната за България, именно да сме обвързани духовно и емоционално, да може до всеки един дом да достигне парче от този венец."

Илина Цветанова: "Символа на върбовите клонки - това е възраждащата се природа, идването на пролетта, идването на по-топлите дни, като по-топли дни, не само като метеороолични условия, ами и надеждата за по-добро. Годината да е добра, да са здрави всички, семействата да са здрави."