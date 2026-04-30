Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи, има единни и разединени

Няма малки и големи народи, има единни и разединени. Това каза президентът Илияна Йотова в началото на първото заседание на 52-рото Народно събрание.

"Насажданото внушение за апатия и разруха на доверие не се оправда. Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия. Ангажираност с вяра в собствените сили. Символно е, че 52-рото Народно събрание започва работа в дни, когато отбелязваме 150 години от избухването на Априлското въстание. Безсмъртните герои са ярък пример от април 1876 са ярък пример за патриотизъм, който ни напомня, че няма малки и големи народи има единни и разединени."

"Изборите от 19 април – осми за 5 години, показаха, че са избори на надеждата. Служебното правителство се справи. Направи много за да спре покупко-продажбата в изборите“, заяви президентът Йотова.

Тя изтъкна, че на изборите са гласували много повече хора.

"Това е нова легитимност на законодателният ни орган, на Народното събрание и нов категоричен вот на доверие. Демокрацията работи, видяхме го, почувствахме знаем го, връщането на доверието няма да е лесно и бързо, но това ще бъде задача на всички институции и власти“, заяви Йотова.

Държавният глава заяви, че протестите през зимата са били категоричен вот срещу корупцията, злоупотребите, надменността, арогантността и зле прикритото лице на олигархията.

„На 19 април ние пуснахме гласа си за край на тази политическа криза. Това са първите ни избори, спечелени с абсолютно мнозинство за 21-ви век. Българските граждани дадоха категоричен мандат на една политическа сила – на „Прогресивна България“, с очакване за стабилно управление, подредена държава и истинско разделение на властите, така както повелява основният закон на държавата ни – Българската конституция.“

Тя изтъкна, че голямата цел за всички е борбата с неравенствата и с липсата на справедливост.

„Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател. Нейна грижа трябва да бъде всеки български дом. Никоя власт не може да остави хората сами срещу цените и сметките.“

Тя подчерта, че Народното събрание трябва да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет 2026 година.