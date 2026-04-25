Андреев и Аврамова с титли от националния шампионат в Хисаря

Чете се за: 01:45 мин.
Всички медалисти получиха парични премии от любителя на бяганията и ментор на част от състезателите Атанас Димитров, който връчи и купи на победителите.

Стадион „Крепост“ в Хисаря прие националния шампионат на БФЛА на 10 000 м на писта на за мъже, жени, юноши под 20 г., както и за девойки под 20 г. на 5000 м. Победители за мъже и жени са Иван Андреев (Дунав – Русе) и Девора Аврамова (Берое - Стара Загора).

Още две победи за „Берое“ - Стара Загора записаха Стилиан Александров на 10 000 м при юношите и Зара Илиева на 5000 м при девойките. Зара атакува и националния рекорд на 5000 м за девойки под 18 г., който е 17:21.81 мин на Лиляна Георгиева от 2016 г.

Илиева спря хронометрите на 17:23,01 мин. Победителите при мъжете и жените бяха наградени от кмета на община Хисаря – Ива Вълчева, а юношите и девойките от личните си треньори съответно Иван Попов и Сава Тодоров – бивши национални състезатели.

Всички медалисти получиха парични премии от любителя на бяганията и ментор на част от състезателите Атанас Димитров, който връчи и купи на победителите. Национални шампиони на БФЛА в Хисаря:

Мъже – 10 000 м: Иван Андреев (Дунав – Русе) – 31:45.5 мин
Жени – 10 000 м: Девора Аврамова (Берое – Стара Загора) – 34:52.1 мин
Юноши под 20 години – 10 000 м: Стилиан Александров (Берое – Стара Загора) – 33:25.3 мин

Национала шампионка на писта на 5000 м за девойки под 20 години: Зара Илиева (Стара Загора) – 17:23.01 мин.

