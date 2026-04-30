НОВИЯТ ПАРЛАМЕНТ

Д-р Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание

Д-р Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Най-голямата парламентарна група "Прогресивна България" предложи за председател на 52-рото Народното събрание д-р Михаела Доцова. Тя е на 42 години и е д-р по административно право.

Беше подкрепена от 188 депутати. 49 народни представители гласуваха "Въздържал се".

Предложението на "Възраждане" беше за Петър Петров. Подкрепиха го едва 12 депутати. 174 народни представители гласуваха "против", а 50 "за".

"През април 1879 г. във Велико Търново се приема Конституция, която предопределя развитието на Следосвобожденска България. Тази модерна за времето си Конституция определя България като правова и независима държава. 147 г. по-късно, в последния ден на месец април отново сме поставени пред изпитанието да възстановим и укрепим правовата и независима държава. Предизвикателството пред нас е да върнем добрите практики в българското законотворчество, да направим процеса предвидим, наместо прибързан. Да е основан на дебат, наместо процедурен формализъм, да създаваме законодателство на база на оценка на въздействието, наместо на парче. Да се водим от устойчивост на решенията, наместо на конюнктурата. България има нужда не само от устойчиво управление, но и от оздравяване на държавността. А държавността започва с уважението към институциите. Нека си припомним, че народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на републиката. Историята не помни шумните, историята помни градивните. Като пръв измежду равни - това е моят призив. Да се върнем към правовата държава и да защитаваме изконните интереси на държавността. Като председател ще отстоявам върховенството на Конституцията и стриктно спазване на правилата на парламентарната република. Ще отстоявам достойнството на НС, като водеща институция на представителната демокрация. Ще отстоявам качество и устойчивост на законодателния процес. Народното събрание е храмът на законотворчеството, тук трябва да се раждат градивните дискусии и политическият дебат. Нека 52-рото НС бъде пример за политически плурализъм, диалог и градивност. Искрено вярвам, че доверието в демокрацията започва именно тук, от тази зала. Нека бъдем достойни за традицията на българския парламентаризъм. Нека възстановим авторитета на НС. Нека върнем доверието, че тук се работи в името на закона и в името на българското общество, с вяра в силата на правото и с уважение към Конституцията, както и с чувство за дълг към българското общество. На добър час на 52-рото Народно събрание!", каза в словото си новият председател на парламента д-р Михаела Доцова.

Доцова е автор на над 13 научни публикации и участник в множество конференции в сферата на местното самоуправление, изборните процеси и екологичното право. Нейният дисертационен труд е посветен на контрола за законосъобразност на актовете на общинските съвети.

Владее английски език. Доцова е юрист с опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 г. професионалният ѝ път е свързан с Министерството на околната среда и водите, където в продължение на повече от седем години е директор на дирекция „Правна“. В рамките на институцията е изпълнявала длъжностите „главен секретар“ и „началник на кабинета“.

Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и Областната администрация на Софийска област.

