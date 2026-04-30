Изплащането на пенсиите започва на 7 май

Изплащането на пенсиите за месец май 2026 г. чрез пощенските станции ще започне на 7 май (четвъртък) и ще продължи до 20 май (сряда), съобщават от Националния осигурителен институт. На същата дата – 7 май – ще бъдат извършени и преводите на сумите за майските пенсии по банковите сметки на пенсионерите, които получават средствата си по този начин.

На 5 май (вторник) всички правоимащи лица ще получат паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Изплатените средства ще са за месец април.

Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 май (петък).