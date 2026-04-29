Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Георги Павлов и Васил Терзиев обсъдиха бъдещето на леката атлетика в София

Модернизацията на спортната инфраструктура и по-тясното сътрудничество между институциите бяха сред основните акценти в срещата

георги павлов васил терзиев обсъдиха бъдещето леката атлетика софия
Снимка: БТА
Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов проведе работна среща с кмета на София Васил Терзиев, на която бяха обсъдени ключови теми, свързани с развитието на спорта в столицата.

По време на разговора Терзиев се запозна подробно с визията и приоритетите на новото ръководство на федерацията. Двете страни обмениха идеи за бъдещо партньорство, насочено към устойчиво развитие на леката атлетика и по-ефективна координация между институциите.

Сред основните акценти бе необходимостта от модернизиране и разширяване на спортната инфраструктура в София, която е водещ център за този спорт в България по брой клубове и активно състезаващи се атлети. Обсъдени бяха и възможностите за изграждане на нови терени, подходящи за тренировъчна и състезателна дейност.

Кметът на столицата изрази готовност да бъде своевременно информиран за календара на федерацията за 2027 година, за да се осигури по-добро планиране и подкрепа на събитията, които привличат все по-голям интерес.

Срещата е част от стратегията на БФЛА за активно партньорство с местната власт. През пролетта Георги Павлов вече проведе разговори с кметовете на Пловдив и Перник, а инициативата ще продължи и през май с нови срещи в различни региони на страната, с цел подобряване на условията за развитие на леката атлетика в България.

Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди...
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през следващите дни
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през...
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн....
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила
Проф. Янаки Стоилов: Изборът на нов ВСС да се извършва по нови правила

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...

Още от: Лека атлетика

Натали Костова се възстановява от контузия, гледа към финал на световното в Орегон
Натали Костова се възстановява от контузия, гледа към финал на световното в Орегон
Алисън Филикс подновява кариерата си в търсене на квота за олимпийските игри Алисън Филикс подновява кариерата си в търсене на квота за олимпийските игри
Исторически пробив: Сабастиан Соу слезе под два часа на Лондонския маратон Исторически пробив: Сабастиан Соу слезе под два часа на Лондонския маратон
Граматиков и Ангелова са шампиони на България в спортното ходене Граматиков и Ангелова са шампиони на България в спортното ходене
Андреев и Аврамова с титли от националния шампионат в Хисаря Андреев и Аврамова с титли от националния шампионат в Хисаря
Приключва първият етап от обновяването на атлетическата писта на Националния стадион „Васил Левски“ Приключва първият етап от обновяването на атлетическата писта на Националния стадион „Васил Левски“
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата "Магазини за хората"
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов Прокурорската колегия на ВСС не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов
Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта Южното Черноморие очаква повече туристи, проверяват водата на 49 пункта
Трескава подготовка за старта на новия парламент: Какви са...
Равиоли с билки и мед и геополитика: Чарлз III балансира между...
ЕК разследва Фейсбук и Инстаграм заради достъпа до платформите на...
Шофьорът на катастрофиралия автобус край Малко Търново обжалва...
