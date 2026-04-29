Георги Павлов и Васил Терзиев обсъдиха бъдещето на леката атлетика в София

Президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов проведе работна среща с кмета на София Васил Терзиев, на която бяха обсъдени ключови теми, свързани с развитието на спорта в столицата.

По време на разговора Терзиев се запозна подробно с визията и приоритетите на новото ръководство на федерацията. Двете страни обмениха идеи за бъдещо партньорство, насочено към устойчиво развитие на леката атлетика и по-ефективна координация между институциите.

Сред основните акценти бе необходимостта от модернизиране и разширяване на спортната инфраструктура в София, която е водещ център за този спорт в България по брой клубове и активно състезаващи се атлети. Обсъдени бяха и възможностите за изграждане на нови терени, подходящи за тренировъчна и състезателна дейност.

Кметът на столицата изрази готовност да бъде своевременно информиран за календара на федерацията за 2027 година, за да се осигури по-добро планиране и подкрепа на събитията, които привличат все по-голям интерес.

Срещата е част от стратегията на БФЛА за активно партньорство с местната власт. През пролетта Георги Павлов вече проведе разговори с кметовете на Пловдив и Перник, а инициативата ще продължи и през май с нови срещи в различни региони на страната, с цел подобряване на условията за развитие на леката атлетика в България.