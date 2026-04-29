СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват...
Чете се за: 04:10 мин.
Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина...
Чете се за: 02:10 мин.
Застаряването на нацията продължава: Всеки четвърти...
Чете се за: 05:00 мин.
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:35 мин.
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове,...
Чете се за: 01:42 мин.
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
Чете се за: 03:35 мин.

DARA заминава в неделя за конкурса "Евровизия 2026" във Виена

България ще открие втория полуфинал на 14 май, а зрителите могат да гласуват за нея от цял свят с № 1

Тази неделя, 3 май, DARA отпътува за Виена, където ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“. Тя ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май (четвъртък), а номерът за гласуване за нея е № 1. Според новия регламент на конкурса зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави.

Зрителите на БНТ 1 могат да проследят на живо двата полуфинала - на 12 (вторник) и 14 май (четвъртък), както и големия финал на 16 май (събота), от 22:00 ч.

Българска национална телевизия осигурява участието на страната в престижния конкурс „Евровизия“, който тази година отбелязва своето 70-о издание. За избора на български представител обществената телевизия организира специална телевизионна музикална шоу-програма, излъчена на живо по БНТ в три етапа през януари и февруари 2026 г., включващи избор на изпълнител и избор на песен.

Победител в националната селекция на БНТ за „Евровизия 2026“ стана DARA. В заключителния етап тя, съвместно с международен екип, осигурен от обществената телевизия, разработи и представи пред българската публика три конкурсни песни. След гласуване на зрителите и професионално жури, за победител бе определена песента „Bangaranga“. Музиката и текстът на песента са създадени от Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea – Monoir), Дарина Йотова (DARA) и Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos).

#„Bangaranga“ #DARA #"Евровизия 2026" #Евровизия 2026 #песенен конкурс #Дара

Последвайте ни

ТОП 24

Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
1
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
2
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн....
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през следващите дни
3
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
4
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на червено и източване на средства
5
Премиерът Гюров за Магазините за хората: Празни рафтове, сметки на...
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май
6
За абитуриентите: До 35 градуса след 24 май

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
2
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
3
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
5
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи майсторски клас в Национална музикална академия
6
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи...

Последно сбогом с Михаил Заимов (СНИМКИ)
Последно сбогом с Михаил Заимов (СНИМКИ)
Австрийският президент откри сцената на "Евровизия" във Виена Австрийският президент откри сцената на "Евровизия" във Виена
Чете се за: 00:52 мин.
„Цирк дьо Солей“ в България: Впечатляващо шоу с цветен и вълнуващ спектакъл „Цирк дьо Солей“ в България: Впечатляващо шоу с цветен и вълнуващ спектакъл
Чете се за: 02:22 мин.
Президентът Илияна Йотова откри Общобългарското тържествено събрание по повод 150-годишнината от Априлското въстание Президентът Илияна Йотова откри Общобългарското тържествено събрание по повод 150-годишнината от Априлското въстание
Чете се за: 06:22 мин.
Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи майсторски клас в Национална музикална академия Световноизвестният български баритон Владимир Стоянов с първи майсторски клас в Национална музикална академия
16928
Чете се за: 02:55 мин.
"Провадия-Солницата" получи Знака за европейско наследство за 2026 г. на церемония в Брюксел "Провадия-Солницата" получи Знака за европейско наследство за 2026 г. на церемония в Брюксел
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват резултатите след вота?
СПЕЦИАЛНО: Провокации в ефир – какво показват резултатите...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина (СНИМКИ и ВИДЕО) Разкриха подземен „наркоград“ в бивша мина (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Двама евреи бяха атакувани с нож в квартал на Лондон (СНИМКИ) Двама евреи бяха атакувани с нож в квартал на Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Последно сбогом с Михаил Заимов (СНИМКИ) Последно сбогом с Михаил Заимов (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Откриха обновената писта на летището в Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Министър Иван Христанов разпореди закриване на веригата...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
DARA заминава в неделя за конкурса "Евровизия 2026" във...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
