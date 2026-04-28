Натали Костова се възстановява от контузия, гледа към финал на световното в Орегон

Националната шампионка в скока на височина Натали Костова се възстановява от контузия, получена по време на тестове на лагер в Габрово. Въпреки травмата младата атлетка запазва позитивна нагласа и е фокусирана върху основната си цел – силно представяне на световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Орегон.

"Предстои да премина преглед, за да стане ясно какво е състоянието ми. През последните дни стоях само в стаята си, а днес за първи път излязох на разходка. Не мога да разгъвам напълно коляното си, но се надявам всичко да бъде наред и да възобновя подготовката си възможно най-скоро“, сподели състезателката.

Костова, която се състезава за варненския клуб „Виктория“, вече е покрила норматива за участие в шампионата и гледа амбициозно към представянето си там. „С треньора ми работим така, че да бъда в оптимална форма за Орегон. Надявам се да постигна възможно най-добър резултат, включително и личен рекорд. Силно се надявам да се класирам за финалите – това е висока летва, но вярвам, че мога да я преодолея“, добави тя.

Освен спортните си цели, Костова планира и следваща важна стъпка в развитието си – обучение в САЩ. Тя ще учи в Университета на Централна Флорида в Орландо със специалност мениджмънт, като не изключва да продължи и със спортен мениджмънт.

"Спортът е моят живот, но не искам това да бъде единствената посока, в която се развивам. Ако успея да съчетая двете, ще бъде прекрасно“, каза още лекоатлетката.

Тя е уверена, че обучението отвъд океана няма да попречи на състезателния ѝ календар.

"Ще се състезавам на самия кампус – всичко е много добре организирано. Ако имам изпит по време на състезание, ще мога да го положа в друг момент“, обясни Костова.

В заключение младата надежда на българската лека атлетика подчерта, че ще продължи да представя страната ни с гордост, като същевременно не пропуска да популяризира България пред бъдещите си състуденти.