Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Натали Костова се възстановява от контузия, гледа към финал на световното в Орегон

Националната шампионка в скока на височина вече е покрила норматива за първенството при девойките и планира обучение в САЩ

Снимка: пресслужба БФЛА
Националната шампионка в скока на височина Натали Костова се възстановява от контузия, получена по време на тестове на лагер в Габрово. Въпреки травмата младата атлетка запазва позитивна нагласа и е фокусирана върху основната си цел – силно представяне на световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Орегон.

"Предстои да премина преглед, за да стане ясно какво е състоянието ми. През последните дни стоях само в стаята си, а днес за първи път излязох на разходка. Не мога да разгъвам напълно коляното си, но се надявам всичко да бъде наред и да възобновя подготовката си възможно най-скоро“, сподели състезателката.

Костова, която се състезава за варненския клуб „Виктория“, вече е покрила норматива за участие в шампионата и гледа амбициозно към представянето си там. „С треньора ми работим така, че да бъда в оптимална форма за Орегон. Надявам се да постигна възможно най-добър резултат, включително и личен рекорд. Силно се надявам да се класирам за финалите – това е висока летва, но вярвам, че мога да я преодолея“, добави тя.

Освен спортните си цели, Костова планира и следваща важна стъпка в развитието си – обучение в САЩ. Тя ще учи в Университета на Централна Флорида в Орландо със специалност мениджмънт, като не изключва да продължи и със спортен мениджмънт.

"Спортът е моят живот, но не искам това да бъде единствената посока, в която се развивам. Ако успея да съчетая двете, ще бъде прекрасно“, каза още лекоатлетката.

Тя е уверена, че обучението отвъд океана няма да попречи на състезателния ѝ календар.

"Ще се състезавам на самия кампус – всичко е много добре организирано. Ако имам изпит по време на състезание, ще мога да го положа в друг момент“, обясни Костова.

В заключение младата надежда на българската лека атлетика подчерта, че ще продължи да представя страната ни с гордост, като същевременно не пропуска да популяризира България пред бъдещите си състуденти.

#Натали Костова #Световно първенство по лека атлетика за юноши

БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
1
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Конкурсът „Евровизия“ завладява цяла Виена
2
Конкурсът „Евровизия“ завладява цяла Виена
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
3
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
Предлага се водачи с отнети книжки заради употреба на алкохол или дрога да полагат изпит
4
Предлага се водачи с отнети книжки заради употреба на алкохол или...
Министър Трайков: Добрият енергиен одит е първата стъпка за ефективно обновяване на сградите и по-ниски сметки за домакинствата
5
Министър Трайков: Добрият енергиен одит е първата стъпка за...
Наплив от млади лекари в Благоевград
6
Наплив от млади лекари в Благоевград

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
2
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
3
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
4
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
5
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: Лека атлетика

Алисън Филикс подновява кариерата си в търсене на квота за олимпийските игри
Алисън Филикс подновява кариерата си в търсене на квота за олимпийските игри
Исторически пробив: Сабастиан Соу слезе под два часа на Лондонския маратон Исторически пробив: Сабастиан Соу слезе под два часа на Лондонския маратон
Чете се за: 01:45 мин.
Граматиков и Ангелова са шампиони на България в спортното ходене Граматиков и Ангелова са шампиони на България в спортното ходене
Чете се за: 01:00 мин.
Андреев и Аврамова с титли от националния шампионат в Хисаря Андреев и Аврамова с титли от националния шампионат в Хисаря
Чете се за: 01:45 мин.
Приключва първият етап от обновяването на атлетическата писта на Националния стадион „Васил Левски“ Приключва първият етап от обновяването на атлетическата писта на Националния стадион „Васил Левски“
Чете се за: 02:07 мин.
Тихомир Иванов отново на стадиона: Нямам план все още, наблягам на тренировъчния процес след травмата Тихомир Иванов отново на стадиона: Нямам план все още, наблягам на тренировъчния процес след травмата
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Разкриха високотехнологична оранжерия за канабис в мина край Кюстендил (Снимки)
Разкриха високотехнологична оранжерия за канабис в мина край...
Чете се за: 00:55 мин.
Сигурност и правосъдие
18-годишно момиче е починало при тежка катастрофа на пътя Мездра-Своге 18-годишно момиче е починало при тежка катастрофа на пътя Мездра-Своге
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Тервел и Малена Замфирови ще бъдат посланици за борба срещу хазартната зависимост Тервел и Малена Замфирови ще бъдат посланици за борба срещу хазартната зависимост
Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и...
Чете се за: 01:42 мин.
Общество
Пробив: Първи пълен газов танкер премина Ормузкия проток от март насам
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Ще бъде ли уволнен Джими Кимъл заради шегата с Мелания?
Чете се за: 03:27 мин.
По света
770 кг кюнефе и катмер без документи задържаха на на "Капитан...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
