И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Тихомир Иванов отново на стадиона: Нямам план все още, наблягам на тренировъчния процес след травмата

"Смятам че имам достатъчно време до европейското през август, което като цяло ми е основната цел", заяви атлетът, който вече тренира след претърпяната травма на държавното по лека атлетика през март.

Националът в скока на височина Тихомир Иванов вече е здрав и тренира на пълни обороти, след като на Националния шампионат в зала в началото на март получи травма. Олимпийският финалист от Париж 2024 отново тренира с Виктор Нинов, а подготовката е насочена към европейското първенство в Бирмингам през август.

"Подготовката върви добре за момента. Трябваше да си взема месец почивка след държавното, след като се контузих. Премислих си малко пътя към летния сезон и към момента нещата вървят добре, оптимистично съм настроен. Това е може би четвърта седмица от когато съм подновил тренировъчния
процес. В момента сме в обемен период, тепърва ще почваме да скачаме, днес ще ни е първата скокова тренировка. На този етап още градим качества. Смятам че имам достатъчно време до европейското, което като цяло ми е основната цел", заяви атлетът.

"Мислех че е по-лека травмата. За съжаление, се оказа, че имам разстежение на бедрото, на квадрицепса на повдигача и това отне около двайсетина дена да се възстановя напълно. Благодарение на Галин Рангелов и „Физиозона“ доста бързо успяхме да реагираме. Трябваше да се наблегне на конкретна физиотерапия, за да мога да върна еластичността на мускула. Опитах се да започна да тренирам много по-рано, обаче имаше рестрикция от самия мускул и това не ми позволяваше да го натоварвам", обясни той.

Иванов разкри, че на този етап не е планирал състезание извън България.

"Знаем за турнир "Самарско знаме" на 3 юни. След това имаме турнири, в момента водим преговори с мениджъра, нямаме някакъв план все още, честно казано. По-скоро наблягаме на тренировъчния процес в момента. Определено имам нужда от това, след като почти месец не успях да тренирам. Искаше ми се веднага след държавното, нали евентуално ако участвах на световното, да подновя тренировъчния процес, но много се промениха нещата, така че за момента нямам план", добави националният състезател.

Тихомир Иванов изравни личния си рекорд за сезона
