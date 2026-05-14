Съдът остави в ареста обвинения за тежката катастрофа с автобус на „Хемус“

Софийският градски съд остави в ареста Коста Тодоров, шофирал автобуса, който катастрофира на магистрала „Хемус“. Решението подлежи на обжалване пред по-горната инстанция.

В мотивите си съдът посочи, че има опасност Тодоров да се укрие и съществуваща реална обществена опасност. От съда взимат предвид, че обвиняемият е неосъждан досега, но предвид високата степен на обществена опасност на престъплението, той ще остане в ареста.

Очевидци на произшествието са заявили, че на два пъти е имало рязко спиране на автобуса, навлизане в лентата за насрещно движение и близко стоене до колите пред превозното средство, казаха още от съда.

Мотивите на прокурора по делото Олга Артинова са, че по отношение на обвиняемия има реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Тя допълни, че Тодоров е с изключително завишена обществена опасност, тъй като през 2016 г. е осъден за катастрофа, при която са пострадали тежко три деца.

Артинова допълни, че Тодоров има 40 глоби, 34 от които са за превишена скорост. Тя добави, че при приемане на мярката за неотклонение „задържане под стража“, той ще бъде приет в болницата на Софийския градски затвор.

Адвокатът на Тодорв Димитър Марковски поиска той да остане под „домашен арест“. Адвокатът предостави на съда четири характеристики за подсъдимия - писма от негови колеги и прекия му ръководител, че той е един от съвестните в компанията.

Адв. Марковски добави, че обвиняемият има тежка травма на главата – хематом, комоцио и шевове, които е получил вследствие на катастрофата. Тази травма би затруднила пребиваването му в затвора, допълни той.

Марковски отбеляза още, че делото в момента е в ранен етап на разследване, и на другия водач на спрялото в аварийна лента превозно средство – Благой Иванов, полевият тест за наркотици е отчел амфетамин и метамфетамин. Това беше потвърдено и от прокурора пред журналисти след заседанието.

