Промените в Закона за съдебната власт влизат за гласуване на първо четене в парламента

Трите законопроекта за промени в Закона за съдебната власт влизат за гласуване на първо четене от депутатите в парламента. Преди дни временната правна комисия в Народното събрание прие за първо четене предложенията на "Прогресивна България", "Продължаваме Промяната" и тези на групата на "Демократична България".

Общото в трите законопроекта е, че се предлага да се забрани на сегашния ВСС да взема кадрови решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт.

И в трите законопроекта се предлага и нов начин за избор на парламентарната квота във ВСС. Там обаче има разлики относно това кой може да предлага членове на съвета.

От "Прогресивна България" предлагат и промени в начина, по който се избира професионалната квота във ВСС, а именно това да става само с хартиени бюлетини, а секциите за избор на членове на съвета да бъдат разположени във всички окръжни съдилища.