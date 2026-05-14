Визита в Китай: Официална церемония по посрещането на Доналд Тръмп в Пекин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с китайския лидер Си Дзинпин в Пекин. Церемонията по официалното посрещане започна пред Голямата зала на народа в китайската столица.
Китайският лидер посрещна госта си на червения килим, след което двамата се ръкуваха пред обективите и строените почетни гвардейски части.
Напрежението около търговията, Ормузкия проток и продажбите на оръжие от САЩ за Тайван са сред най-спорните теми, които се очаква да бъдат обсъдени.
Последната среща между Си и Тръмп беше в Южна Корея миналата година на фона напрежението около митническата политика на американския лидер.
Си Дзинпин, президент на Китай: "Свидетели сме на бурни промени, каквито не сме виждали от век, международната обстановка се характеризира със сложно взаимодействие между промени и сътресения, светът е на нов кръстопът."
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Заедно ни очаква фантастично бъдеще. За мен е чест да бъда с вас. За мен е чест да съм ваш приятел, а отношенията между Китай и Съединените щати ще бъдат по-добри от всякога."
Вашингтон разчита на подкрепата на Пекин за излизане от безизходицата около Ормузкия проток, каза по-рано американският държавен секретар Марко Рубио пред Фокс нюз на борда на президентския самолет на път за Китай.
Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Ако икономиките на всички страни по света се сриват заради кризата в Ормузкия проток, те ще купуват по-малко китайски стоки и китайския износ ще спадне драстично. Затова решаването на този проблем е в техен интерес. Надяваме се да ги убедим да играят по-активна роля в убеждаването на Иран да се откаже от това, което прави и се опитва да направи в момента в Персийския залив."