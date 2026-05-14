Визита в Китай: Официална церемония по посрещането на Доналд Тръмп в Пекин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с китайския лидер Си Дзинпин в Пекин. Церемонията по официалното посрещане започна пред Голямата зала на народа в китайската столица.

Китайският лидер посрещна госта си на червения килим, след което двамата се ръкуваха пред обективите и строените почетни гвардейски части.

Напрежението около търговията, Ормузкия проток и продажбите на оръжие от САЩ за Тайван са сред най-спорните теми, които се очаква да бъдат обсъдени.

Последната среща между Си и Тръмп беше в Южна Корея миналата година на фона напрежението около митническата политика на американския лидер.

Си Дзинпин, президент на Китай: "Свидетели сме на бурни промени, каквито не сме виждали от век, международната обстановка се характеризира със сложно взаимодействие между промени и сътресения, светът е на нов кръстопът." Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Заедно ни очаква фантастично бъдеще. За мен е чест да бъда с вас. За мен е чест да съм ваш приятел, а отношенията между Китай и Съединените щати ще бъдат по-добри от всякога."

Вашингтон разчита на подкрепата на Пекин за излизане от безизходицата около Ормузкия проток, каза по-рано американският държавен секретар Марко Рубио пред Фокс нюз на борда на президентския самолет на път за Китай.