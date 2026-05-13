БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на...
Чете се за: 03:20 мин.
НСО сваля охраната и на Бойко Борисов
Чете се за: 02:02 мин.
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Чете се за: 01:15 мин.
Румен Радев: Тепърва започва същинската работа за...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Среща на върха: Доналд Тръмп пристигна в Китай

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Запази

Китай се държи сравнително добре, заяви американският президент

Среща на върха: Доналд Тръмп пристигна в Китай
Снимка: БТА
Слушай новината

Съпровождан от лидери на технологични компании, американският президент Доналд Тръмп пристигна в Китай.

Американският президент е придружаван от технолигични лидери, сред които Илън Мъск и шефът на Apple Том Кук.

Очаква се по време на посещението да бъде обявена сделка за продажба на 500 самолета Boeing.

Посещението на Тръмп в Китай се забави с почти два месеца, заради войната в Иран. Програмата на срещата на върха включва официална церемония по посрещането, разговори между двамата лидери и посещение на Небесния храм.

Утре вечер Тръмп ще присъства на държавен банкет, а в петък – преди отпътуването си – ще се състои чаена церемония и работен обяд със Си.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Имам отлични отношения с президента Си и мисля, че ще останат такива. Имаме много неща за обсъждане. Работата с Китай върви много добре. Той е мой приятел – човек, с когото се разбираме. Ще видите, че ще се случат хубави неща. Ще имаме дълъг разговор за Иран. Те получават голяма част от петрола си от този район. Честно казано, според мен Китай се държи сравнително добре.“

# Доналд Тръмп #Китай #Си Дзинпин #посещение

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
1
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
2
Застудяване, силен вятър и валежи през следващите дни
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
3
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
4
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е обвинен за пране на пари
5
Затяга ли се обрачът около Зеленски? Андрий Ермак официално е...
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински сестри у нас
6
"Доходите ни са смешни": Недостиг на 22 000 медицински...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Азия

Среща на върха: Доналд Тръмп пристига в Китай
Среща на върха: Доналд Тръмп пристига в Китай
Доналд Тръмп в Китай: Предстои ключова среща със Си Дзинпин Доналд Тръмп в Китай: Предстои ключова среща със Си Дзинпин
Чете се за: 01:12 мин.
Стотици алпинисти се подготвят да изкачат Еверест в най-подходящото време през май (ГАЛЕРИЯ) Стотици алпинисти се подготвят да изкачат Еверест в най-подходящото време през май (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:55 мин.
Пекин потвърди: Тръмп ще направи официално посещение в Китай от 13 до 15 май Пекин потвърди: Тръмп ще направи официално посещение в Китай от 13 до 15 май
Чете се за: 00:37 мин.
Тръмп пристига в Пекин в сряда за среща със Си Дзинпин Тръмп пристига в Пекин в сряда за среща със Си Дзинпин
Чете се за: 00:57 мин.
Непал издаде рекорден брой разрешителни за изкачване на Еверест Непал издаде рекорден брой разрешителни за изкачване на Еверест
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 10:35 мин.
У нас
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус" Задържаха за 72 часа шофьора на автобуса от катастрофата на АМ "Хемус"
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица Установени са замърсени подземни води след взрива в Горна Оряховица
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над килограм чист фентанил е иззет при операция на СДВР
Чете се за: 02:02 мин.
Депутатите не приеха създаването на временна комисия за случая...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Правителството търси спешен изход от кризата с обработката срещу...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Първият полуфинал на "Евровизия 2026": Кои фаворити...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ