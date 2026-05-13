Среща на върха: Доналд Тръмп пристигна в Китай

Китай се държи сравнително добре, заяви американският президент
Съпровождан от лидери на технологични компании, американският президент Доналд Тръмп пристигна в Китай.
Американският президент е придружаван от технолигични лидери, сред които Илън Мъск и шефът на Apple Том Кук.
Очаква се по време на посещението да бъде обявена сделка за продажба на 500 самолета Boeing.
Посещението на Тръмп в Китай се забави с почти два месеца, заради войната в Иран. Програмата на срещата на върха включва официална церемония по посрещането, разговори между двамата лидери и посещение на Небесния храм.
Утре вечер Тръмп ще присъства на държавен банкет, а в петък – преди отпътуването си – ще се състои чаена церемония и работен обяд със Си.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Имам отлични отношения с президента Си и мисля, че ще останат такива. Имаме много неща за обсъждане. Работата с Китай върви много добре. Той е мой приятел – човек, с когото се разбираме. Ще видите, че ще се случат хубави неща. Ще имаме дълъг разговор за Иран. Те получават голяма част от петрола си от този район. Честно казано, според мен Китай се държи сравнително добре.“