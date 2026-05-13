Среща на върха: Доналд Тръмп пристигна в Китай

Съпровождан от лидери на технологични компании, американският президент Доналд Тръмп пристигна в Китай.

Американският президент е придружаван от технолигични лидери, сред които Илън Мъск и шефът на Apple Том Кук.

Очаква се по време на посещението да бъде обявена сделка за продажба на 500 самолета Boeing.

Посещението на Тръмп в Китай се забави с почти два месеца, заради войната в Иран. Програмата на срещата на върха включва официална церемония по посрещането, разговори между двамата лидери и посещение на Небесния храм.

Утре вечер Тръмп ще присъства на държавен банкет, а в петък – преди отпътуването си – ще се състои чаена церемония и работен обяд със Си.