ЕК опростява правилата за резервации и пътуване с влак в ЕС

Европейската комисия планира да принуди железопътните компании да продават билети на конкурентите си на своите уебсайтове и да споделят данни с платформи за резервации. Това са част от новите правила, които Европейската комисия предложи днес в опит да опрости планирането, резервациите и пътуванията с влак в Европа. Според Брюксел промените ще помогнат на пътниците да намират, сравняват и купуват билети наведнъж.

"Свободата на движение е едно от най-големите постижения на Европа. Днес ние правим още една крачка напред, като правим пътуването във всички 27 държави членки по-лесно, по-интелигентно и по-удобно за пътниците", каза комисарят по транспорта Апостолос Цицикостас.

Европейската комисия иска да подобри железопътните връзки в цяла Европа, за да намали въглеродните емисии от въздушния транспорт, но фрагментираната железопътна мрежа в Европа създава пречки за това. Пътниците често трябва да купуват билети от различни оператори, за да организират пътуване в няколко държави.

Според данни на ЕС, през 2024 г. почти 400 милиона души са пътували в международен план по въздух в рамките на блока, в сравнение с около 150 милиона, които са предприели трансгранични пътувания с влак. За да промени това, Комисията предлага железопътните оператори да бъдат задължени да предоставят билетите си на всички онлайн платформи, които искат да ги продават.

Предприятията, които държат поне 50 процента от националния пазар, също ще трябва да показват на уебсайтовете си всички услуги, предлагани в тяхната страна от конкуренти, и да продават свързаните с тях билети, ако клиентите ги искат.