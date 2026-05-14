Две седмици след свлачището в Родопите: Регионалният министър на инспекция в района
Снимка: БТА/Архив
Регионалният министър Иван Шишков ще участва в работна среща във връзка със свлачището в Родопите.
Тя ще се проведе в Смолян, а целта е организиране на комисия и извършване на спешен инженерно-геоложки оглед на свлачището, което прекъсна пътя Смолян – Пампорово.
Междувременно съществуващият път над свлачището е забранен за движение на тежкотоварни автомобили над три тона и половина.
Причината – старият водопровод, който може да се спука от трафика и да създаде нова кризисна ситуация в района.