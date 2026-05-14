Промените в Закона за защита на потребителите и в Закона за съдебната власт влизат на първо четене в парламента

Парламентът обсъжда на първо четене законопроект за изменение на Закона за защита на потребителите, внесен от депутати от "Прогресивна България" – това предвижда програмата за днешното пленарно заседание.

Законопроектът на практика прехвърля някои текстове от Закона за въвеждането на еврото в Закона за защита на потребителите, като удължава тяхното действие с година спрямо първоначално предвидения краен срок.

Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, предлагани на потребители, когато увеличението не е икономически обосновано.

Редът и начинът за извършване на преценката от Комисията за защита на потребителите дали цените са обосновано повишени, както и сравним преходен период ще бъдат определени с методика, която следва да бъде приета от Министерския съвет в срок до три месеца.

Предвидено е и задължение търговците на дребно на хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи изделия, нехранителни стоки и лекарствени продукти с оборот за преходната година над 5 112 919 евро, ежедневно да публикуват и предоставят ценова информация в машинно четим формат.

Законопроектът завишава двойно глобите за необосновано повишаване на цените, като за виновни лица санкцията е в размер от 1000 до 10 000 евро, а имуществената санкция за еднолични търговци и юридически лица е от 5000 евро до 100 000 евро.

Предвижда се измененията да влязат в сила от 9 август 2026 г. и да се прилагат до 9 август 2027 година.

В дневния ред на пленарното заседание е и първото четене на три законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт, внесени от "Прогресивна България", "Демократична България" и "Продължаваме Промяната".

Измененията са свързани с критериите за подбор на членове на органите на съдебната власт и с ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взима кадрови решения. Законопроектът на „Прогресивна България“ предвижда упражняването на тези правомощия да става само по изключение и при необходимост, свързана с осигуряване на нормалното функциониране на съдебната система.

Управляващите предвиждат и мерки за ограничаване на концентрацията на влияние, като се предлага лица, заемали висши ръководни длъжности, да не могат непосредствено да бъдат избирани за членове на ВСС.