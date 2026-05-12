В "Референдум": Близо 60% от българите смятат, че държавата не може да овладее ръста на цените

Близо 60% от българите не смятат, че държавата може да овладее ръста на цените. Това показват данните на социологическата агенция "Галъп Интернешънъл Болкан" за предаването "Референдум". Всеки трети е оптимист, че България ще се справи с инфлацията.

Какви са новите предложения на властта? Солени глоби за търговци-нарушители и въвеждане на "справедлива цена"- ще дадат ли ефект? Мнението на обществото – вярват ли хората, че държавата ще успее?

В студиото дебатират депутатите Константин Проданов от “Прогресивна България”, Атидже Алиева - Вели от ДПС, Мартин Димитров от “Демократична България”, Венко Сабрутев от “Продължаваме Промяната” и Димо Дренчев – “Възраждане”.

64% от хората са на мнение, че засилени проверки на търговците биха довели до овладяване на ръста на цените. 59 на сто смятат, че е нужно удвояване на глобите при нарушение. Всеки втори е "за" намаляване на ДДС-то на храните. 41% от анкетираните посочват обосноваването на повишението на цената като основна мярка.

Всеки втори признава, че се лишава от развлечения заради ръста на цените. 35 на сто от анкетираните споделят, че не ходят на почивки заради инфлацията. Всеки четвърти се лишава от дрехи и обувки, а 15 на сто от хранителни стоки.

Константин Проданов от “Прогресивна България”: "Резултатите от вашето проучване показват много ясно, че усещането на хората е, че държавата не си е на мястото, че регулаторите не работят по една или друга причина и основното решение е свързано със засилени проверки, обосноваване на повишението и глоби. Тоест регулаторната функция очевидно е компрометирана и тя трябва да се подсили. Единият от многото елементи в законопроекта, който внесохме, конкретно за Закона за защита на потребителите, е който удвоява санкциите за нарушения. Идеята е те да имат достатъчно дисциплиниращ и възпиращ ефект. За момента практиката показва, че при текущото ниво на глобите, много от нарушителите предпочитат да ги плащат и да продължат да нарушават. Това е стъпка в правилната посока, но тя трябва върви ръка за ръка със засилен контрол, изсветляване на целия сектор и много други мерки, които сме предложили днес."

Според Мартин Димитров от “Демократична България” се върви в посока скрити тавани на цените с предложените мерки за овладяването на инфлацията, което "е обезпококоително".

Мартин Димитров, “Демократична България”: ""Гласувахме "възръжал се", защото мерки трябва да има, има проблем с цените. Въпросът е, че този пакет, който „Прогресивна България“ внесоха, съдържа сериозни проблеми в себе си. Те говорят за справедливи цени, говорят за прекомерно високи цени, дават възможност на КЗК при съвместно господстващо положение да определя едва ли не цените. Представете си, че определят 850 „справедливи цени“. Това им е концепцията, което ние виждаме като скрити тавани на цените и че се върви в тази посока, което е обезпокоително. Но сега на вашия по-важен въпрос – какво може да се направи? Откъде идва тази инфлация? Т.е. да започнем с големия въпрос. Инфлацията идва по линия на горивата първо, тя е вносна в голяма степен, но това не означава, че българският пазар на горива е безпроблемен – напротив. В него виждаме редица неща, които могат да бъдат подобрени. Ние сме предложили 11 конкретни мерки. Като например, на първо място да се контролират бензиностанциите, биокомпонентът да бъде доброволен за период от 3 месеца, самите бензиностанции да публикуват всяка промяна в цената на отделна платформа и така нататък. Второ – откъде идва българската инфлация? Това, че ГЕРБ и ДПС допуснаха големи дефицити, взеха 18 милиарда лева заеми миналата година. И това беше налято в икономиката. То вдига търсенето. Вдигането на търсенето означава повишаване на цените. И другите са взимали заеми, но е имало мярка. Когато няма мярка, става лошо. И освен това дефицитът е изпуснат и миналата, и като продължение тази година. И за да намалим инфлацията, трябва да се намалят заемите и да се вкара дефицита в рамки. Това трябва да се направи. Иначе тези мерки ще бъдат палиативни."

Атидже Алиева - Вели от ДПС смята, че предложените мерки ще дадат частичен резултат. Тя подчерта, че са необходими мерки за потребителите, социално уязвимите хора, фермерите и бизнеса.