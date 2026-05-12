Взривът до детска градина в Горна Оряховица: Властите разследват причините за инцидента

53 деца от детска градина в Горна Оряховица бяха евакуирани днес по обед заради взрив от канализационна система в непосредствена близост. За щастие никой не е пострадал. Предполага се, че излети химикали в канализацията са предизвикали реакция и така се стигнало до взрива. Взривната вълна е причинила сериозни материални щети по сградата на детската градина.

Силна взривна вълна усетили по обед в детската градина в кв. "Калтинец". В този момент 53 деца са били на двора и бързо са евакуирани.

Десислава Бошнакова - директор на ДГ "Детски свят" - Горна Оряховица: "Родителите изключително уплашени от подвеждащи информации във Фейсбук за избухнали газови бутилки, дойдоха много бързо и много навреме, и взеха децата. За около 1 час успяхме всички деца – живи и здрави, да ги изпратим по домовете им."

Взривът е нанесъл сериозни щети по сградата на детската градина.

Десислава Бошнакова - директор на ДГ "Детски свят" - Горна Оряховица: "Има счупени стъкла. Има хвръкнали тапи на сифони на приземния етаж в кухненските помещения. За щастие готвачката в този момент е била извън кухнята. Въпросната избухнала шахта от северната страна се намира точно до товарния вход, ако там в момента се извършваха някакви доставки можеше да се случи по-голяма беля."

Предполага се, че излети химикали в канализацията са предизвикали реакция и така се стигнало до експлозията. По непотвърдена информация, източник на химикалите е предприятие в района. Регионалната екоинспекция и РЗИ са взели проби от отпадните води.

Анелия Христова - зам.- кмет на Община Горна Оряховица: "Очакваме разследващите да свършат своята работа и ние също, за да разберем какво точно се е случило и каква е причината."

Районната прокуратура във Велико Търново образува досъдебното производство за нерегламетирано управление на отпадъците.