Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на парламента за мерки срещу ценовия шок при петрола и природния газ

Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на Народното събрание за мерки срещу ценовия шок при петрола и природния газ. Решението е взето единодушно от всички 12 конституционни съдии по конституционно дело, образувано по искане на Министерския съвет. Докладчик по делото е съдия Сашо Пенов.

Съдът приема, че парламентът е излязъл извън своите правомощия в бюджетния процес, като е приел оспореното решение на 13 март 2026 г. Според мотивите то нарушава принципа на разделение на властите, заложен в чл. 8 от Конституцията, както и правомощията на Министерския съвет да провежда вътрешната и външната политика на страната.

Конституционните съдии подчертават, че Народното събрание има правомощие да приема държавния бюджет, но не и да навлиза в компетентността на правителството по изготвянето и изпълнението му. В решението се посочва още, че актът на парламента противоречи и на действащата рамка на публичните финанси, регламентирана в Закона за публичните финанси и в специалния закон за приходите и разходите през 2026 г. до приемането на държавния бюджет.

По-малко от два месеца отне на Конституционния съд да отмени решението, с което предишният парламент задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ. То беше прието на 13 март 2026 г. след като САЩ нападнаха Иран и цените на горивата скочиха, делото в КС беше образувано на 26 март и приключи днес.