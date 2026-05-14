Гръцки фермери готвят протест на "Промахон": Възможна е блокада на границата

В петък, 15 май, се очакват протести на гръцките фермери на граничния пункт "Промахон". Препоръчва се да се използват другите ни гранични пунктове с Гърция.

Фермерите от Серес съобщиха, че са в готовност за протести на граничния пункт "Промахон". Напрежението е породено от неизпълнени задължения на правителството към земеделци и животновъди. Кризата в аграрния сектор вече е въпрос на оцеляване, заявиха пред медиите техни представители.

Фермерите ще проведат общо събрание на граничния пункт и ще решат дали само символично ще протестират или ще преминат към пълна блокада на границата.

Очаква се до обяд трафикът на коли през "Промахон" да не е засегнат. След края на земеделското събрание има вероятност пътят да бъде блокиран в двете посоки.

Земеделците се извиняват, ако причинят затруднение на пътуващите, но изтъкват важността на причините да излязат на протест - че високите цени на торовете и горивата превръщат продукцията им в непродаваема.

Ако се стигне до протести, те ще са само на "Промахон", като другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати, увериха фермерите в южната ни съседка.