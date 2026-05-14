Как продължава ремонтът на "Дунав мост" край Русе

Подменени са всички 128 стоманобетонни панела в затворения за основен ремонт 320-метров участък на "Дунав мост" при Русе. В платното в посока Румъния в следващите дни по график продължава полагането на армировка и бетон за допълнително закрепване на монтираните стоманобетонни панели и подмяна на антикорозионната защита. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на съоръжението е през юни месец, припомниха от Пътната агенция.

От АПИ апелират шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Снимки: АПИ

Основният ремонт на българския участък от "Дунав мост" , чието начало бе поставено на 10 юли 2024 г., се извършва на етапи и без спиране на движението. Трасето от съоръжението на българска територия е с обща дължина 1,057 километра.

От въвеждането му в експлоатация през 1954 г. досега подобна рехабилитация не е извършвана.