Новият областен управител на Габрово Кристина Сидорова встъпи в длъжност

Новият областен управител на Габрово встъпи в длъжност. Кристина Сидорова е приела поста от досегашния областен управител Асен Даскалов на тържествена церемония по приемственост, съобщиха от областната управа.

Асен Даскалов е благодарил на екипа си за добрата съвместна работа през изминалите три месеца. В знак на признателност той е бил изпратен със символичен подарък и искрена благодарност от служителите на администрацията.

В своето обръщение Кристина Сидорова е подчертала приемствеността в работата на институцията и необходимостта от продължаване на започнатите инициативи. Тя е отбелязала, че още вчера, съвместно с Асен Даскалов, са провели приемен ден, по време на който са били обсъдени конкретни проблеми и казуси на граждани, допълват от администрацията.

„Това, което сме започнали с г-н Даскалов, ще продължим заедно и ще го доведем докрай. Добрите идеи и приоритети, които той и екипът му са начертали, ще бъдат реализирани. Надявам се да работим със същия устрем и професионализъм, както и преди три години. Областна администрация – Габрово винаги е била пример за екипност, за хора, които работят и се подкрепят взаимно“, е заявила новият областен управител.

Кристина Сидорова е заемала поста областен управител от юли 2022 г. до юли 2023 г. От юни 2021 г. до януари 2022 г. е била заместник областен управител на област Габрово.