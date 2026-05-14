Двама са обвинени за убийството на 47-годишен мъж в Монтана

Двама мъже са привлечени като обвиняеми за убийството, извършено вчера в Монтана, съобщиха от Окръжната прокуратура в града. Срещу тях предстои да бъде внесено искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража".

По данни на прокуратурата по досъдебното производство са събрани достатъчно доказателства за съпричастността на двама мъже - на 42 и 48 години, към извършването на умишлено убийство – престъпление по чл. 115 от Наказателния кодекс.

Двамата мъже са били издирени и задържани още същия следобед. По-рано през деня, при възникнало сбиване и след нанесен удар с твърд предмет, е загинал 47-годишният мъж.

С постановление на прокуратурата двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа.

Разследването по случая продължава.