Трима задържани за жестоко убийство след битов скандал в Монтана

В квартал "Кошарник" в Монтана е извършено жестоко убийство след битов скандал. Трима мъже са задържани за побоя, при който е загинал мъж от града, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР - Монтана Иван Аврамов.

По първоначална информация конфликтът е възникнал заради влошени отношения между жертвата и един от нападателите. По време на сбиването мъжът е бил ударен с бухалка в главата и е починал малко след това.

Полицията продължава работата по изясняване на всички обстоятелства около случая.