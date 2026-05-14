Новият областен управител на Пловдив Георги Янев встъпи в длъжност

Новият областен управител на Пловдив Георги Янев официално встъпи в длъжност. Той получи ключа и печата на институцията от досегашния областен управител проф. д-р Владислав Попов.

Георги Янев определи три стратегически приоритета в дейността си за областта. Това са водоснабдяването от язовир "Въча" – единственият устойчив източник, който може да осигури стабилна и безопасна вода за над половин милион души; завършването на външния ринг на Пловдив, без който градът се задъхва от трафик, а регионът не може да расте, и превръщането на Летище Пловдив в реален икономически двигател за Южна България. Според Янев това са проекти от национален мащаб, които изискват държавна подкрепа, специален нормативен режим и координация на институциите.