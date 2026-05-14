Михаил Кашеров е новият областен управител на област Сливен

Михаил Кашеров е новият областен управител на Сливен с решение на Министерския съвет от 13 май 2026 г., с което бяха извършени промени в ръководството на областните администрации.

Той е на 52 години, роден и израснал в Сливен. Възпитаник е на Гимназията с преподаване на западни езици „Захари Стоянов“. Завършил е специалност „Международни икономически отношения“ в Университета за национално и световно стопанство, както и семестър по бизнес администрация в Baruch College of the City University of New York.

Има дългогодишен управленски опит в сферата на външната търговия. Работил е като експортен директор в голяма българска производствена компания. През 2012 г. продължава професионалното си развитие в Германия, където в периода 2012 – 2020 г. е търговски директор във водеща германска фирма за производство и дистрибуция.

През 2020 г. създава собствена компания в Германия за производство на продукт, регистриран в германското патентно ведомство. През 2025 г. взема решение производството да бъде локализирано в Сливен.

Владее английски, немски, руски и сърбохърватски език. С един син.