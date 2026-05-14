Новият областен управител на Кюстендил: Започваме усърдна работа

Новият областен управител на Кюстендил Атанас Гергинов встъпи в длъжност. Той благодари на досегашния областен управител Кристиян Иванчов за работата по подготовката и провеждането на изборите за Народно събрание.

„Започваме усърдна работа. Радвам се, че се връща нормалността в ежедневието и политическия живот“, каза Гергинов.

Той обяви, че до няколко дни предстои смяна на заместник областните управители. Гергинов благодари за гласуваното доверие от страна на министър-председателя Румен Радев.

Досегашният областен управител Кристиян Иванчов пожела успех на Атанас Гергинов в нелеката и отговорна задача и му подари химикалка, с която да подписва важни и отговорни решения за бъдещето на областта.

Кметът на община Кочериново Станислав Горов подари на Гергинов икона, тефтер с химикал и кутия с бонбони.

С решение №403 на Министерски съвет от 13 май 2026 г. Атанас Гергинов е назначен за областен управител на Кюстендилска област, посочи Иванчов.