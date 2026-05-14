Новият областен управител на Силистра встъпи в длъжност

Николай Неделчев официално встъпи в длъжност като областен управител на Силистра след церемония по предаване и приемане на поста, съобщиха от администрацията.

Досегашният областен управител Димитър Караджов му предостави отчет за дейността на администрацията, информация за финансовото ѝ състояние и за текущите задачи, по които се работи.

От своя страна новият областен управител благодари за свършената работа, свързана с организацията на изборния процес и решаването на регионални въпроси. Николай Неделчев заяви, че ще разчита на професионализма и експертизата на работещите в администрацията. Той подчерта, че поема поста с отговорност към жителите на областта и посочи като свой основен приоритет повишаването на авторитета и ефективността на Областната администрация, така че тя да бъде още по-разпознаваема и работеща в полза на гражданите.

Инж. Николай Неделчев е бил областен управител на Силистра в периода от август 2022 до юни 2023 г. Притежава над 20-годишен опит в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и опит в държавната администрация. От 1991 до 1999 г. е бил заместник-кмет, а от 2003 до 2015 г. – кмет на община Ситово. От 2024 г. до момента е секретар в Община Силистра.