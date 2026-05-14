Новият областен управител на Смолян: Ще дам всичко от себе си да вървим напред

На церемония в Областната администрация в Смолян новоназначеният областен управител Георги Пепеланов встъпи в длъжност. Досегашният областен управител Зарко Маринов, който бе назначен от служебното правителство, връчи на Пепеланов символичния ключ на областта, пожелавайки му успех в трудната мисия да се спре обезпокоителната тенденция на обезлюдяване на Смолянска област.

„Ще дам всичко от себе си да вървим напред, да се почувстваме, че Смолян е област, която трябва да се чува навсякъде“, посочи Георги Пепепеланов.

Зарко Маринов подчерта, че е успял да се справи с най-важната задача, с която е застанал на мястото на областен управител – да подготви и организира провеждането на честни и прозрачни избори. Това бяха възможно най-честните избори, които са се провеждали през последните две десетилетия в областта, коментира Маринов. Според него е важен успех, че досегашното ръководство на Областната управа не е позволило на държавни и общински администрации да се включат в предизборната кампания.

Маринов посочи, че Георги Пепеланов е изправен пред тежката задача да върне правомощията и статута на областния управител там, където е по Конституция. Зарко Маринов обясни, че като областен управител е установил липса на прозрачност и публичност в институцията, както и на координация и контрол на териториалните структури на изпълнителната власт. Ако областта продължи по инерция, ще се запази отрицателната тенденция на обезлюдяване и кризите след това, прогнозира досегашният областен управител. Той допълни, че през последните два месеца е успял да организира обучения с държавни структури и служители относно достъпа до обществена информация и сега Областната администрация е по-прозрачна.

Георги Пепеланов посочи, че първите задачи, с които ще се заеме, са свързани с проблемите, предизвикани от свлачището на пътя Смолян – Пампорово. Той ще участва по-късно днес в работна среща в Община Смолян относно свлачището, на която ще присъства и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Георги Пепеланов заяви, че приема длъжността на областен управител с голямо уважение за това, че е получил доверието на премиера да тръгне Смолянска област напред.

Георги Пепеланов е финансист по образование. Бил е заместник-кмет на община Чепеларе, както и общински съветник в община Смолян.