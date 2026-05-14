БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Румен Радев: По никакъв начин държавата няма да...
Чете се за: 02:37 мин.
Конституционният съд обяви за противоконституционно...
Чете се за: 01:47 мин.
"Да открия това шоу е невероятна възможност":...
Чете се за: 02:30 мин.
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява...
Чете се за: 02:20 мин.
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за...
Чете се за: 04:47 мин.
БНТ - първи избор за обективна информация по време на...
Чете се за: 03:17 мин.
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новият областен управител на Смолян: Ще дам всичко от себе си да вървим напред

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Запази
новият областен управител смолян дам всичко себе вървим напред
Снимка: БТА
Слушай новината

На церемония в Областната администрация в Смолян новоназначеният областен управител Георги Пепеланов встъпи в длъжност. Досегашният областен управител Зарко Маринов, който бе назначен от служебното правителство, връчи на Пепеланов символичния ключ на областта, пожелавайки му успех в трудната мисия да се спре обезпокоителната тенденция на обезлюдяване на Смолянска област.

„Ще дам всичко от себе си да вървим напред, да се почувстваме, че Смолян е област, която трябва да се чува навсякъде“, посочи Георги Пепепеланов.

Зарко Маринов подчерта, че е успял да се справи с най-важната задача, с която е застанал на мястото на областен управител – да подготви и организира провеждането на честни и прозрачни избори. Това бяха възможно най-честните избори, които са се провеждали през последните две десетилетия в областта, коментира Маринов. Според него е важен успех, че досегашното ръководство на Областната управа не е позволило на държавни и общински администрации да се включат в предизборната кампания.

Маринов посочи, че Георги Пепеланов е изправен пред тежката задача да върне правомощията и статута на областния управител там, където е по Конституция. Зарко Маринов обясни, че като областен управител е установил липса на прозрачност и публичност в институцията, както и на координация и контрол на териториалните структури на изпълнителната власт. Ако областта продължи по инерция, ще се запази отрицателната тенденция на обезлюдяване и кризите след това, прогнозира досегашният областен управител. Той допълни, че през последните два месеца е успял да организира обучения с държавни структури и служители относно достъпа до обществена информация и сега Областната администрация е по-прозрачна.

Георги Пепеланов посочи, че първите задачи, с които ще се заеме, са свързани с проблемите, предизвикани от свлачището на пътя Смолян – Пампорово. Той ще участва по-късно днес в работна среща в Община Смолян относно свлачището, на която ще присъства и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Георги Пепеланов заяви, че приема длъжността на областен управител с голямо уважение за това, че е получил доверието на премиера да тръгне Смолянска област напред.

Георги Пепеланов е финансист по образование. Бил е заместник-кмет на община Чепеларе, както и общински съветник в община Смолян.

#нов областен управител #Смолян

Последвайте ни

ТОП 24

Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
1
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
2
Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
3
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния измамник
4
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния...
Успех, DARA! Bangaranga еуфорията завладява феновете на „Евровизия“
5
Успех, DARA! Bangaranga еуфорията завладява феновете на...
Назначени са 6 нови заместник-министри
6
Назначени са 6 нови заместник-министри

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
5
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Регионални

Михаил Кашеров е новият областен управител на област Сливен
Михаил Кашеров е новият областен управител на област Сливен
Новият областен управител на Разград Айлин Башева встъпи в длъжност Новият областен управител на Разград Айлин Башева встъпи в длъжност
Чете се за: 01:55 мин.
Новият областен управител на Кюстендил: Започваме усърдна работа Новият областен управител на Кюстендил: Започваме усърдна работа
Чете се за: 01:12 мин.
Новият областен управител на Силистра встъпи в длъжност Новият областен управител на Силистра встъпи в длъжност
Чете се за: 01:30 мин.
Грета Колева встъпи в длъжност като областен управител на Перник Грета Колева встъпи в длъжност като областен управител на Перник
Чете се за: 01:02 мин.
Новият областен управител на Видин Огнян Асенов встъпи в длъжност Новият областен управител на Видин Огнян Асенов встъпи в длъжност
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

БНТ - първи избор за обективна информация по време на изборите
БНТ - първи избор за обективна информация по време на изборите
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара Премиерът Румен Радев: По никакъв начин държавата няма да се меси на пазара
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и сигурност МОН увери: Матурите ще се проведат при пълна анонимност и сигурност
Чете се за: 02:32 мин.
Общество
Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на парламента за мерки срещу ценовия шок при петрола и природния газ Конституционният съд обяви за противоконституционно решението на парламента за мерки срещу ценовия шок при петрола и природния газ
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Да открия това шоу е невероятна възможност": DARA излиза...
Чете се за: 02:30 мин.
Общество
На първо четене: Депутатите приеха промените в Закона за защита на...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Васил Терзиев връща доклада, с който се позволява строителството на...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Удар срещу имотната мафия: Столичната полиция задържа най-известния...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ