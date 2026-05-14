Новият областен управител на Разград Айлин Башева встъпи в длъжност

Поемам поста с чувство за отговорност и ангажимент към открита и ефективна работа в полза на гражданите, заяви новоизбраният областен управител на Разград Айлин Башева при встъпването си официално в длъжност.

"Надявам се да изпълня достойно задълженията си. Ще работя открито и за реални решения", заяви тя в присъствието на служителите на Областната администрация, досегашния областен управител Огнян Обрешков и двамата заместник областни управители. Башева благодари на Обрешков за положения труд и постигнатото до момента. По думите й основните приоритети тепърва ще бъдат формулирани след встъпването в длъжност.

Досегашният областен управител на Разград Огнян Обрешков изрази надежда, че новият областен управител ще работи активно, открито и целенасочено за справяне с предизвикателствата, пред които е изправена областта. Обрешков пожела на своя приемник здраве, смелост и откритост в работата, както и амбиция и успехи при изпълнение на длъжността. Той предаде символично ключа и печата на Областната администрация на Башева.

От името на колектива на областната администрация новият областен управител на Разград получи букет цветя, поднесени от секретаря на областната администрация Светлин Симеонов с пожелание за успех.

Айлин Башева има дългогодишен професионален опит в системата на Националната агенция за приходите, където е преминала през различни длъжности – от младши до старши и главен публичен изпълнител. Башева допълни, че е завършила юридическото си образование през 2004 г., а през 2011 г. е придобила магистърска степен по корпоративни финанси.