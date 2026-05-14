Грета Колева встъпи в длъжност като областен управител на Перник и пое поста от своя предшественик Георги Недев на официална церемония в Областната администрация, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Недев благодари на екипа за съвместната работа по време на мандата, като открои организацията на дейността по провеждането на парламентарните избори на 19 април т.г.

Колева се представи пред служителите на администрацията и заяви готовност за работа по текущите задачи и ангажиментите на институцията. С встъпването си в длъжност, тя поема ръководството на Областната администрация с акцент върху административното управление и взаимодействието с държавните и местните структури.

Грета Колева е педагог по образование и дългогодишен преподавател по български език и литература в XIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Перник. Назначението ѝ е с решение на Министерския съвет от 13 май.