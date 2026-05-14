Новият областен управител на Пазарджик Борислав Богословов встъпи официално в длъжност

На церемония в Областна администрация – Пазарджик Борислав Богословов символично прие печата на областния управител от своя предшественик Любомир Гечев.

"Предстои ни много работа, за да върнем доверието на гражданите в институциите", каза новият областен управител на Пазарджик.

Борислав Богословов е на 41 години, строителен инженер по професия, с дългогодишен опит в проектирането и изграждането на мобилни съоръжения. До назначаването си за областен управител той е и съветник в Общинския съвет на Пазарджик, както и член на постоянните комисии по "Регионално развитие" и "Обществен ред и сигурност.

Любомир Гечев благодари на служителите на Областната администрация за организирането и провеждането на честни и законосъобразни парламентарни избори. Той пожела на Богословов да работи смело и съвестно в защита на интересите на жителите в Пазарджишка област.