Александър Пулев: Трябва да има справедливи цени на стоките от първа необходимост

Трябва да има справедливи цени на стоките от първа необходимост. Това заяви Александър Пулев, министър на икономиката след срещата в Министерски съвет за овладяването на ръста на цените.

На срещата е присъствала изпълнителната власт, представители на вносителите от Народното събрание, работодатели, синдикати, производители и преработватели на земеделска продукция. По думите на министър Абровски тя е била конструктивна. Той допълни, че ще помолят Народното събрание за още една седмица, в която да се дебатира.

Пламен Абровски, министър на земеделието: „Засилване на контрола и проследяване на цялата верига на доставки, за да е ясно кой на кого предлага, какво, къде отива печалбата и къде отива трудът.“

Министърът на икономиката заяви, че правителството вече изпълнява своите приоритети и държавата вече е заработила, като подчерта, че всички са ангажирани с темата, която касае благосъстоянието и живота на българските граждани.

Александър Пулев, министър на икономиката: „Трябва да има справедливи цени на стоките от първа необходимост, трябва да има повече български храни по щандовете – качество, равнопоставеност. Правителството ще работи в пълен синхрон с различните институции в подкрепа на българското земеделие и животновъдство.“

Пулев заяви приоритети на правителството по отношение на овладяване на цените.

Александър Пулев, министър на икономиката: „Отчетност, прозрачност, мощна подкрепа за българския производител и българския бизнес.“

Ще бъде създадено специално звено, в което ще бъдат включени представители на различни контролни органи, регулаторни органи и структури, които имат представителство по тази тема, за да може да се работи в общ синхрон и координация, допълни още министърът на икономиката.

Александър Пулев, министър на икономиката: „Ние сме в диалог с ББР и Агенцията за застраховане, които да дават кредити и застрахователни продукти към българските земеделци, за да възвърнем славата на тези традиции.“

Пулев подчерта, че правителството не воюва с веригите, а с нелоялните търговски практики.