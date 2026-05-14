Прокуратурата разследва убийство в Монтана

Скандал на улица в монтанския квартал „Кошарник“ завърши със смъртта на 47-годишен мъж, а трима души са задържани. В Окръжна прокуратура – Монтана вече е образувано досъдебно производство за умишлено убийство.

По данни на разследващите трагедията се е разиграла на улица „Одрин“, където е възникнал конфликт между 47-годишния и трима мъже – на 22 г., 48 г. и 42 г. Скандалът е прераснал във физическа саморазправа, при която са нанесени фаталните травми.

В хода на разследването са извършени множество процесуално-следствени действия – оглед на местопроизшествието, разпити на свидетели, проверка на записи от камери за видеонаблюдение, както и претърсвания и изземвания от автомобил и недвижим имот.

Назначена е аутопсия на загиналия, която трябва да установи точната причина за смъртта.

Тримата участници в конфликта са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Разследването продължава под наблюдението на Окръжна прокуратура – Монтана.

#фатални травми #полицията в Монтана #убийство в Монтана #прокуратура

